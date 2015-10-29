盜個資 聯發科前人資確定起訴

聯發科人力資源部林姓女副理，涉嫌竊取聯發科人事資料逾3,000筆後離職開設人力仲介公司，欲幫客戶挖角聯發科員工但沒有成功。台北地檢署查出，原在聯發科任職的林女丈夫也涉嫌幫她竊個資，昨天依違反營業祕密法、背信等罪將林女夫妻起訴。
聯發科向檢方報案指出，林女過去在聯發科擔任人力資源管理專案副理，林夫是工程師，林女在2012年離職前1、2個月，將公司員工人事資料透過網路寄到自己的私人電郵。林女離職後，開設獵人頭公司，常打電話回聯發科員工，欲幫多間高科技公司高薪挖角。
林女欲挖角聯發科員工的風聲在業界傳開，聯發科調閱相關電磁紀錄及郵件，發現公司員工個資幾乎全被林女竊取，人數約3、4,000人，且林女為拿到工程師的分機，使用林夫帳號密碼，登入人資系統查詢。
檢方偵辦後查出，林女開設獵人頭公司後，運用在聯發科竊得的人事資料，打了數百通電話到聯發科，找表現優秀的工程師詢問有無跳槽意願，都沒有成功。
檢方偵訊林女時，她辯稱，她是人力部門主管，將公司員工資料存到私人電郵是工作需要；「找老朋友聊天」才於離職後頻頻打電話到聯發科。林夫辯稱，因工作需要才在家中登入人資系統。
檢察官偵辦後認為，林女丈夫在聯發科擔任工程師，沒必要查詢上百筆員工分機，認定兩人狡辯，昨天依違反營業祕密法、背信等罪將兩人起訴。
轉載自《中華人事主管協會》