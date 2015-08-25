偷情網站用戶自殺 公司懸賞捉拿黑客
來自加拿大警方的消息，在黑客公布偷情網站Ashley Madison的用戶信息後，有兩位該網站的用戶自殺。
加拿大警方今天在位於多倫多的警察總部舉辦新聞發佈會，通報該網站遭黑客攻擊後的警方調查進程。
加拿大警方負責人埃文斯表示，該偷情網站的母公司Avid Life Media將懸賞50萬加元追捕公開偷情網站Ashley Madison數據信息的個人和團伙。
據信該網站超過3300萬的用戶信息遭竊。
Ashley Madison是一家偷情網站，這家網站給用戶提供偷情和婚外戀的機會。
警方負責人埃文斯在談到這個名叫The Impact Team的黑客組織時說：「我要正告這個黑客組織，你們的行為是非法的，我們也不會容忍你們的做法。趕快警醒吧！」
加拿大警方埃文斯表示，黑客行為屬非法，應該到警醒的時候了。
現金懸賞
在宣佈該偷情網站的母公司將懸賞追捕黑客後，埃文斯稱，這個黑客組織最初發佈的數據資料裏確實包括用戶的信用卡信息。
他說，警方調查人員相信這些信用卡信息只包括卡號的最後四位數字。
儘管如此，他呼籲被黑客公布的受害者應該去核查他們的信用卡帳戶。
他同時表示，這次黑客攻擊已經演變成一系列的犯罪行為，並導致更多人受到牽連。
他說：「有些犯罪組織已經開始實施網絡詐騙，聲稱自己能進入此次被黑客攻擊的偷情網站。」
他說：「公眾應該明白，如果點擊了那些鏈接，你的電腦將被裝上惡意軟件、間諜軟件、惡意廣告軟件和病毒。」
轉載自《BBC中文網》