Wappalyzer 分析網站使用了那些技術、架站程式和環境

想知道一個網站使用那些技術，或者以何種平台架站，對於有經驗的使用者來說，只要查看原始碼通常可以找出一些端倪，不過要獲得完整資訊可能需要花不少時間，若你想參考別的網站運用那些技術，例如免費資源網路社群是使用 WordPress 架站，搭配上 Nginx 網頁伺服器以及使用 Google Analytics、Google AdSense 等第三方工具，利用本文要介紹的 Wappalyzer 可以快速分析、找出相關資訊。
Wappalyzer支援 Google Chrome、Firefox、Opera 和一般的書籤工具列（Bookmarklet），安裝後，就能在瀏覽網頁時自動偵測該網站使用的網路技術，方便你找出需要的資訊。
除此之外，Wappalyzer 也會在網站內顯示使用該技術的網站比例，例如在資料庫內就有超過兩百萬個網站使用 WordPress 架站、超過七十萬個網站使用 AddThis 第三方服務，其他還有網頁伺服器、分析工具、CDN、資料庫、留言系統、控制台、網路空間等等，可以從使用的比例裡得知目前主流的項目為何。
網站名稱：Wappalyzer
網站鏈結：https://wappalyzer.com/
使用教學
STEP 1
開啟 Wappalyzer 下載頁面，找到不同瀏覽器適用的擴充功能，目前支援 Firefox、Google Chrome 和 Opera，如果你使用的瀏覽器不在此列，也可以將下方書籤列工具直接拖曳到瀏覽器裡，點選就能開啟 Wappalyzer 的網站分析功能。
STEP 2
安裝完 Wappalyzer 後，瀏覽器網址列右側會出現一個小圖示，開啟你要分析、檢測的網頁後，點選該圖示即可看到網站使用的相關技術和服務。
例如下圖顯示免費資源網路社群使用了第三方的 AddThis 按鈕、jQuery、CloudFlare 和 Google Analytics 及 AdSense ，可以找到的資訊相當豐富且完整，點選後能開啟網站，找到更詳細的使用比例。
值得一試的三個理由：
●支援 Google Chrome、Firefox、Opera 等主要瀏覽器
●可偵測網站使用的架站程式、伺服器平台和第三方服務
●從網站統計資料找出目前主流項目
轉載自《freeGROUP免費資源網路社群》