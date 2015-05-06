網購個資外洩嚴重 台經濟部嚴查

網購平台個資外洩，詐騙案件頻傳，經濟部成立個資保護行政檢查小組，對4家資安問題未改善網購業者，29日起連續3天將啟動首度行政檢查。
自個人資料保護法上路以來，網路零售交易業者常發生疑似個資外洩事件，導致網路詐騙造成民眾財產損失。
經濟部商業司表示，內政部警政署刑事警察局已設有165專線受理民眾通報網路詐騙案件，刑事局除了針對民眾報案進行偵察外，並將每週接獲民眾通報累計達10件以上網路零售業者移送商業司，依個人資料保護法查處。
商業司表示，除了依據個資法相關規定，函請業者限期提出改善措施，同時透過相關資安輔導計畫，派人實地訪查，協助業者改善資安問題。
為促使業者正視問題並加強改進，經濟部日前邀集行政院資通安全辦公室、內政部警政署刑事警察局、相關專家及學者共同組成網際網路零售商品公司行號個資保護行政檢查小組，將就重大個資外洩、特殊案件或突發性嚴重個資外洩案例的業者，列為行政檢查對象。
由於4家網購平台業者仍發生疑似個資外洩事件，經濟部官員表示，檢查小組自29日起連續3天將首度啟動行政檢查，若業者在行政檢查後仍未改善，將依據個資法第48條規定，按次處新台幣2萬元以上20萬元以下罰鍰。
轉載自《大紀元》