手機APP個資隱私全都露 逾7成大學生不設防

根據一項對全台近160所大專院校學生調查顯示，大學生是雲端的重度使用者，但對資安及個資可能外洩認知不足，超過五成八使用者表示不清楚，另逾七成對於手機APP隱私權設定也不了解，且有八成四受訪者表示曾經中毒或遭病毒威脅。學者認為，大學生資安觀念薄弱，未來進入企業後，恐成為雲端資安的隱憂，建議教育部及大學應重視資安素養的養成。
台灣微軟今天舉辦雲端資訊安全論壇，文化大學教育學系副教授陳信助針對全台160所大專院校學生進行雲端資安調查，一共回收1583份問卷，有效樣本為1410份。
調查結果顯示，大專院校學生是雲端的重度使用者，其中以社群工具（96％）、媒體播放軟體（95％）、網路通訊軟體（94％）、線上購物（81％）和線上遊戲（77％）是大學生最熱衷五大網路行為。
調查也發現，大專院校學生對資安及個資安全管理能力明顯不足，有五成八對於個資或隱私權外洩的認知相對不足，甚至有八成的使用者承認曾經安裝或使用非正版軟體，當中有六成六使用者更因此曾被綁架瀏覽器，高達八成四的受訪者表示曾經中毒或遭病毒威脅。
調查也指出，有九成七大學生使用智慧型手機，但安裝手機APP時，卻有超過七成的受訪者不清楚隱私權條款等自身權益；另有八成三大學生不清楚APP同意條款會要求提供個資，且七成二受訪者不清楚即使選不同意仍可安裝部分APP軟體。
陳信助說，根據調查結果，全台大學生這群網路高度使用族群，對於網路資安及自身隱私權管理能力不足，未來進入企業後恐成雲端資安隱憂，建議教育部及大學應該重視。
微軟法務長施立成也說，台灣人對資安認識不足，畢業後進入業界，對台灣雲端發展和資安將構成威脅。
轉載自《自由時報》