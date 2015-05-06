竊密跳槽先進光電！大立光 6 名前工程師遭起訴

5 名先後從台股股王大立光電公司跳槽到先進光電科技公司的工程師，涉嫌竊取大立光自動化製程機密技術，甚至在中國申請專利，還與大立光員工聯手竊取 445 筆公司機密檔案，台中地檢署今（27）日依背信、違反著作財產權、妨害電腦秘密等罪，起訴包括先進光電公司前總經理羅章浚等相關涉案人員。
據《蘋果日報》報導，起訴中指出，羅章浚於 2011 年為積極發展自動化生產技術及進程，透過先進光電業務部蕭姓副理牽線，先後挖角任職於大立光電自動化生產開發部的鄒姓、謝姓、翁姓、朱姓及張姓等 5 名員工，加入先進光電新成立的自動化發展課，且直接對羅章浚負責。
跳槽的 5 名工程師明知離職 2 年內應遵守競業禁止義務，不應從事相似的職務，卻擅自將大立光自動化製程機密技術帶走，進行研發與抄襲，待技術重製後還轉而向中國申請新型專利。此外，還與當時仍在大立光任職的員工，聯手竊取公司機台運作影片及機台參數表等 445 筆機密檔案。
台中地檢署已於 2013 年 5 月至先進光電搜索，查扣相關資料，而大立光也於 2013 年 8 月就因機密遭竊案，對先進光電執行假扣押 15.22 億元，並提起民事損害求償。台中地檢署今天將先進光電公司、羅章浚及 6 名已離職的大立光電員工，依涉及背信、違反著作財產權、妨害電腦秘密等罪起訴。
轉載自《TechNews科技新報》