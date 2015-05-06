日本連通大陸伺服器被駭 500萬個資外洩

一個設在日本東京、連通中國大陸的中轉伺服器去年遭大陸黑客入侵，日本東京警視廳稱有506萬名網購網站顧客的個人資料被盜。
據日本共同社報導，經營該伺服器的公司SUN Techno位於東京都豐島區，東京警視廳網絡犯罪對策課去年11月以涉嫌違反《禁止非法入侵計算機法》等逮捕其負責人。其後東京警視廳對沒收的伺服器進行分析。
東京警視廳網絡犯罪對策課表示，該位於東京、連接中國大陸的中轉伺服器內，發現有黑客利用工具盜取逾700萬個網購網站顧客的帳戶名稱、密碼等。包括重複的資料在內，伺服器內儲存多達785萬項個人資料，分為150個檔案儲存。若扣除重複的部份，約有506萬名顧客的個人資料遭竊取。
警視廳對涉事中轉伺服器存有的個人資料之多，感到非常震驚。有調查人員說︰「分析工作只完成一部份，沒想到竟有這麼多。」
警視廳分析，中國大陸的黑客利用此中轉伺服器隱藏身份，非法取得個資並從網絡銀行的帳戶中進行提取現金等多項犯罪活動。日本警方指，已確定該營運商在來自中國大陸的犯罪活動中，擔當重要角色。
警視廳透露，利用該營運商等伺服器進行的網絡銀行非法匯款，僅去年上半年就發生至少300次，金額高達約4.5億日圓。
轉載自《大紀元》