大立光驚爆內鬼 5工程師竊密跳槽先進光電
先進光電科技公司（3362）前總經理羅章浚，2011年間為了在最短時間內發展自動化生產技術及進程，向台股股王大立光電公司（3008）挖角，5名大立光電工程師先後跳槽，卻涉嫌竊取大立光自動化製程機密技術並搶先在中國申請專利，另與大立光員工勾結，竊取445筆機密檔案，台中地檢署今依背信、違反著作財產權、妨害電腦祕密等罪起訴先進光電公司、羅章浚及6名大立光電離職員工。
大立光電因機密遭竊案，前年曾對先進光電執行假扣押15.22億元，但最後遭駁回定讞，另再提起民事損害求償。
大立光表示，該案發生後，公司內控把關更嚴格，包括email使用權限、門禁管制、不得使用隨身碟及攜帶手機等，避免未來再度發生類似案件。先進光電總經理高維亞僅簡短回應，涉案的5位前大立光員工，很早就離職，公司暫不做任何回應。
起訴指出，羅章浚(43歲)透過先進光電業務部蕭姓副理居中牽線，挖角任職於大立光電自動化生產開發部的鄒姓、謝姓、翁姓3名現職員工，於先進光電成立自動化發展課，直接對羅負責，鄒等3人再挖角朱姓、張姓員工加入。
鄒姓等4名大立光電員工明知不得侵害公司營業機密及智慧財產權，離職2年內應遵守競業禁止義務，不得從事相同或類似職務，卻私自帶走大立光電的自動化生產技術等營業機密至先進光電，供做研發、抄襲之用，並持重製後的仿冒圖形向中國申請新型專利。
期間，謝姓離職員工還勾結尚任職於大立光電的徐姓員工，提供機台運作影片和機台參數表等共445筆相關檔案資料給謝姓員工，而張姓離職員工於跳槽先進光電後負責點膠機的膠水配方，因瑕疵無法克服，也透過私交請現職員工洩露改良祕密及膠水空瓶等。
台中地檢署於前年5月搜索先進光電，查扣相關資料，調查後認定先進光電公司、前總經理羅章浚和6名已離職的大立光電員工涉及違反著作財產權、背信、妨害電腦祕密等罪，今偵結起訴。
轉載自《蘋果日報》