全球各國黑客部隊戰力總覽

全球超過三分之一的國家都宣布組建網絡部隊，這個還是2012年的數據，估計現在明里暗裡組建的會更多。不過一般都是政局穩定且有一定實力的國家才會開始組建。
網絡部隊是配合網絡戰而誕生的特種兵種，目前以印度網絡部隊規模最大，據說有超過50萬人，實力最強的當然還是美國，據說已組織了超過10萬士兵。由於互聯網的聯通性和全球性，這些網絡部隊的行動不像傳統部隊訓練受場地和外在條件的影響，他們可以利用網絡肆無忌憚的隨時操練。因此，可以說，網絡戰實際上已經在我們身邊常態化的一直在發生著了。
雖然全球組建了網絡部隊的國家有超過40個，但這些部隊實在太隱秘，資料真的很難收集，因此整理了還能追溯到蛛絲馬蹟的十幾個國家的資料。戰力的評定是參考了攻擊能力、隱蔽能力、行動能力、發現能力、防禦能力、應急能力等維度進行綜合評定得出的。
美國作為全球霸主，網絡是它不可割裂的稱霸領域，其網絡部隊也是全球最牛皮的存在。它是最早將網絡打擊結合到實戰中的國家，利用IBM等科技公司部署在世界各國硬件的底層漏洞，真的已經修煉到指哪打哪的境界。分析得知，美國網絡部隊可以分成三級梯隊，遠程梯隊負責情報戰，文化戰：在友好環境下通過互聯網蒐集、竊取、分析目標國情報，控制和影響目標國文化及價值觀；中程梯隊負責破壞戰、輿論戰：在敵對狀態下通過網絡破壞目標國電力、能源等基礎設施，引導輿論對目標國進行政權顛覆；近程梯隊負責控制戰、操作戰：在戰爭狀態下直接破壞目標國指揮系統、爭奪核心系統控制權，操作無人機、無人戰車深入打擊目標國要害設施。這樣的梯隊建設，10萬人估計還是保守數目。
自從蘇聯解體，俄羅斯的政治經濟就大不如前了，但其科技基礎實力雄厚，瘦死的駱駝比馬大，網絡部隊也是如此，俄羅斯的網絡戰實力不容小視。有傳聞顯示東歐那些把西方金融機構搞的雞飛狗跳的黑客集團，很可能就是俄羅斯的網絡部隊在有組織的操演，假如真是這樣，那麼這種又提昇實戰能力，又解決經費問題的操作模式，就真的太牛皮了。俄羅斯網絡部隊的隱蔽能力特別值得稱道，很多美國網絡事件矛頭都直指俄羅斯，但以美國強大的追踪發現能力，卻依舊無法抓住其小辮。
以色列由於地緣政治原因，很早就成立了網絡部隊，並在一眾戰事的洗禮下，成為全球頂尖的網絡軍事存在。他們的強項是打擊能力。傳承摩薩德一擊必成的作戰理念，完全是中東各國的夢魘。
法國的網絡部隊雖然發聲不多，但卻實力強勁，這一點可以從其在科索沃和利比亞兩場戰爭中的表現看出。尤其是在利比亞戰爭中，其網絡部隊深度參與，且表現不俗，而由於歐洲政局的穩定和歐盟經濟的衰退，其定位主要以防禦為主。
作為大哥背後的女人，躲在美國背後的英國網絡部隊的事蹟鮮為人知，不過從斯諾登曝光的“五眼聯盟”來看，英國網絡部隊的技戰術能力應該不比美國差多少，唯一的差別是資金投入方面，英國褪去日不落帝國光環，不可能像美國那樣在科技上投入大量資金，但作為國際信息安全標準的製定國，其實力的底蘊還是在那的，因此，在網絡上，還是不要輕易的招惹英國。
德國由於二戰的關係，在軍事能力發展上總是小心翼翼。在網絡部隊的發展上也秉承著一貫克制的作風，但老虎不發威，千萬別當它是病貓，他們的擅長是在網絡武器的研發上，要知道那個世界上最邪惡的usb外設BadUsb就是德國人研製的。不過，既然他們只想做一隻安靜而無害的小白鼠，那我們就不要輕易去打擾它。
同樣是二戰戰敗國，同樣只能克制的發展軍事力量，但日本卻不是一隻安靜的小白鼠，而是一隻披著羊皮的狼，其網絡部隊的發展讓人感覺安靜的可怕，作為全球科技數一數二的力量，其國內互聯網的成熟程度堪稱世界之最，在這種情況下，居然很少有國家在網絡上潑其髒水，這完全不說明其善良，只能說明其可怕，反映出它的隱蔽能力出眾！日本的網絡部隊應是周邊國家不得不防的一支力量。
韓國近年來著力發展自己的網絡力量，從競技遊戲獨步世界到舉辦世界黑客大賽，都昭示著其蠢蠢欲動的心理活動，可惜的是韓國網絡部隊的對手是一支奇葩的網軍——朝鮮網絡部隊，有多奇葩，後面會說到，導致韓國網軍只有防守的份。韓國網軍實力較日本應該會差一個檔次。
伊朗是眾多阿拉伯兄弟中出類拔萃的強大存在，但不幸旁邊有個以色列，力量高其幾個level，故一直被壓制，只能想盡辦法防禦，但伊朗近幾年科技力量發展的不錯，網絡部隊就是其中之一，拋開扯淡的黑客組織“伊朗網絡軍團”不說，就其能在2011年俘獲美國“哨兵”無人機一項，就可見其網絡電子戰力量還是不可小瞧的。
印度是個太安逸的國家，導致了其雖有稱霸南亞的雄心，但缺乏執行力，在網絡力量發展上也是這樣，看似牛皮的50萬人的網絡部隊，目前卻只是淪為渣渣。不過，印度的軟件業獨步全球，這不是蓋的，說明在未來的網絡戰場上，他們還是有希望成為一支生力軍的。
朝鮮網軍，奇葩國家的奇葩軍隊，對它的傳說很多，很多人認為它很牛掰，但我覺得其綜合實力應該還是渣渣，會叫的狗不兇，就是這樣。其比較有優勢的一點在於國內只有局域網，沒有互聯網，因此，他們不用考慮防禦，只要在意進攻就可以了，這也是為什麼韓國網軍只能防禦沒法進攻的原因。不過，不接互聯網的環境、沒有與時俱進的新知、不健全的人才梯隊，真能培育出頂級黑客嗎？我表示懷疑。
敘利亞網軍造成的破壞和影響著實不小，這是敘利亞人民被壓迫後的吶喊，這種網絡力量，展示出不同國家在網絡上平等的一面，同時拓展出不少網絡新戰法。不過，估計所謂的敘利亞電子軍，應該不僅只有一些阿拉伯的小黑客，可能還會有一些東歐黑客或西方自由主義者參與其中。
如今，恐怖組織也有網絡部隊了，要引起各國的警惕，雖然從戰力水平來說，他們可能是渣渣中的渣渣，但是，網絡的傳播力和影響力是他們最看中的，在網絡上，他們只要存在著，就勝利了。
看完了以上內容你是不是有個問題，中國是不是有網軍？戰力如何？那麼，中國有網軍嗎？有嗎？沒有嗎？
我想這裡套用外交部發言人華春瑩的回答比較合適，“中國是遭受網絡攻擊最嚴重的國家之一，中方堅決反對一切形式的黑客攻擊。我們認為，網絡空間需要的不是戰爭和霸權，而是規則和合作”。
原文作者：威觀世界
轉載自《FreeBuf黑客與極客》