2016年6月7日 星期二

使用Windows 7、Windows 8及Windows 8.1產品金鑰升級為Windows 10 專業版

使用Windows 7、Windows 8及Windows 8.1產品金鑰升級為Windows 10 專業版


如果您擁有 Windows 7 旗艦版、Windows 7 專業版、Windows 8 專業版、Windows 8 專業版套件、Windows 8.1 專業版或 Windows 8.1 專業版套件的產品金鑰，按照下列些步驟來從 Windows 10 家用版升級：

1.選取 [開始] [開始] 按鈕圖示 按鈕圖示 按鈕，然後選取 [設定] > [更新與安全性] > [啟用]。

2.選取 [變更產品金鑰]，然後輸入這個 25 個字元的預設產品金鑰：

VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T

重要事項：
這個預設產品金鑰會將您的裝置升級至 Windows 10 專業版，但不會啟用。

3.選取 [下一步] 以升級至 Windows 10 專業版。

4.在您的裝置升級至 Windows 10 專業版之後，您將需要啟用 Windows。 選取 [開始] [開始] 按鈕圖示 按鈕圖示 按鈕，然後選取 [設定] > [更新與安全性] > [啟用]。

5.選取 [變更產品金鑰]，然後輸入 Windows 7 旗艦版、Windows 7 專業版、Windows 8 專業版、Windows 8 專業版套件、Windows 8.1 專業版或 Windows 8.1 專業版套件的 25 個字元的產品金鑰。

6.選取 [下一步] 以啟用 Windows 10 專業版。

原文出處《台灣微軟
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Windows 10 「家用版」升級為「專業版」無痛升級法

Windows 10 「家用版」升級為「專業版」無痛升級法


使用市集購買，方式如下：
1. 於Windows10 家用版進入設定，選取更新與安全性>啟用
2. 選擇移到市集
3. 點選價格就會出現購買
4. 目前購買方式只有信用卡，後續等盒裝出來就可以零售(盒裝預計今年才會上市)
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2016年5月2日 星期一

「401 - 未經授權：因為認證無效而拒絕存取。」解決方法

IIS7.5(Windows Server 2008 R2)HTTP狀態碼401錯誤排除方法



1.進入[Internet Information Services (IIS) 管理員]
2.在該網站上按滑鼠的右鍵選[編輯權限...]
3.於頁籤[安全性]→[編輯]→[新增...]
4.輸入或搜尋Authenticated Users
5.確認權限「讀取和執行、列出資料夾內容、讀取」皆有勾選，按[確定]即可

原文出處《解決來源：Davis Tseng's Blog 、 圖片：亂亂寫 Blog

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2016年4月8日 星期五

vi / vim 插入模式下方向鍵會變成ABCD的解決方法

vi / vim 插入模式方向鍵會變成ABCD的解決方法

在vi / vim直接輸入以下指令「使用不相容模式」即可
:set nocompatible:set nocp

P.S 此方法以該次為限並非永久性，下次登入操作還是會再發生，故需在輸入一次。

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2016年3月22日 星期二

微軟黑名單申訴方法(550 SC-001)

微軟黑名單申訴方法(550 SC-001)


今天使用公司的郵件伺服器發送信件給客戶，結果被退信，退信內容如下：

This is a return mail sent by system automatically, please do not reply this mail.
Your mail can not be delivered successfully due to the reason below:

Response Message :
        To: abc@hotmail.com
        Subject: 550 SC-001
        Remote host: 65.55.37.104

        Detail: 550 SC-001 (COL004-MC3F35) Unfortunately, messages from ***.***.***.*** weren't sent. Please contact your Internet service provider since part of their network is on our block list. You can also refer your provider to http://mail.live.com/mail/troubleshooting.aspx#errors.

除了Hotmail外其他信箱接沒問題，遲遲無法排除，透過Google大神找了很久也沒具體的方法，終於讓我找到一個解決方式，在此提供給各位看官參考。

1.將退信內容轉寄至delist@messaging.microsoft.com

2.郵件內文前端補上以下範例：

Please Help me out to solve the below issue.

My Below IP Address are showing Blacklisted on belowdns address IP Address:IP *** . *** .*** .*** . Please Help me and remove my ipfrom black list

Thank you!

3.將上述***.***.***.***替換成您的外部IP再寄出等候消息，一般來說約10分鐘內會有郵件回覆，以下是收到回覆的內容：

Hello ,
Thank you for your delisting request SRX1332393068ID. Your ticket was received on (Mar 22 2016 07:57 AM UTC) and will be responded to within 24 hours.

 Our team will investigate the address that you have requested to be removed from our blocklist. If for any reason we are not able to remove your address, one of our technical support representatives will respond to you with additional information.


 Regards,
Technical Support

最後，等待24小時進行審核，如果沒有任何意外就會將IP從黑名單當中移除。
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2015年10月29日 星期四

盜個資 聯發科前人資確定起訴

盜個資 聯發科前人資確定起訴


聯發科人力資源部林姓女副理，涉嫌竊取聯發科人事資料逾3,000筆後離職開設人力仲介公司，欲幫客戶挖角聯發科員工但沒有成功。台北地檢署查出，原在聯發科任職的林女丈夫也涉嫌幫她竊個資，昨天依違反營業祕密法、背信等罪將林女夫妻起訴。

聯發科向檢方報案指出，林女過去在聯發科擔任人力資源管理專案副理，林夫是工程師，林女在2012年離職前1、2個月，將公司員工人事資料透過網路寄到自己的私人電郵。林女離職後，開設獵人頭公司，常打電話回聯發科員工，欲幫多間高科技公司高薪挖角。

林女欲挖角聯發科員工的風聲在業界傳開，聯發科調閱相關電磁紀錄及郵件，發現公司員工個資幾乎全被林女竊取，人數約3、4,000人，且林女為拿到工程師的分機，使用林夫帳號密碼，登入人資系統查詢。

檢方偵辦後查出，林女開設獵人頭公司後，運用在聯發科竊得的人事資料，打了數百通電話到聯發科，找表現優秀的工程師詢問有無跳槽意願，都沒有成功。
　檢方偵訊林女時，她辯稱，她是人力部門主管，將公司員工資料存到私人電郵是工作需要；「找老朋友聊天」才於離職後頻頻打電話到聯發科。林夫辯稱，因工作需要才在家中登入人資系統。

檢察官偵辦後認為，林女丈夫在聯發科擔任工程師，沒必要查詢上百筆員工分機，認定兩人狡辯，昨天依違反營業祕密法、背信等罪將兩人起訴。

轉載自《中華人事主管協會
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2015年10月23日 星期五

警蒐集總統參選人樁腳等個資　分局長致歉

警蒐集總統參選人樁腳等個資　分局長致歉


民進黨立委林淑芬在臉書爆料表示，今天下午新北市蘆洲分局警員拿著資料到她的服務處，竟要求填寫競選總幹事、重要樁腳、幕後金主的個人資料，甚至包括出生日期、身分證字號等。因新北市長朱立倫就是國民黨總統參選人，讓林淑芬質疑此舉是政治偵防，「難道這是國民黨政權保衛戰的方法？難道這是侯代理市長的強項嗎？」

蘆洲分局今晚十時召開記者會，分局長王文澤表示，這是偵查隊查賄治暴承辦人個人行為，私底下製作的表格，沒有經過任何幹部批示，承辦人就以E-mai傳給各派出所做調查，並不是針對特定的立委，尤其不是針對藍綠，造成林淑芬困擾，他再次致歉，將視狀況進行懲處。

轉載自《蘋果日報
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2015年10月19日 星期一

非法保留解約戶個資 台哥大還狂叩要人回流

非法保留解約戶個資 台哥大還狂叩要人回流

台灣大哥大為搶客戶，非法保留已解約的客戶個資，並透過客服中心與解約客戶聯繫，只要線上核對資料，即可攜碼簽約，過程草率！

新聞圖片
台灣大哥大為搶客戶，非法保留已解約的客戶個資。（資料照）

北市法務局消保官室昨邀五大電信業者開會討論，會議中，台灣大哥大坦言保留客戶個資，但否認用於商業用途；消保官命業者須依《個資法》銷毀已解約客戶的個資。

讀者小藍（化名）向本報踢爆，其○九五三開頭的門號原屬台灣大哥大，多年前攜碼到中華電信；上週四，台灣大哥大的客服致電表示，只要老客戶回流，iPhone 6s可現折四千元，若他有意願將門號轉回台灣大哥大，雙方可立即在電話線上核對個資。

小藍追問，如何核對？客服人員稱，「我先唸前面的個人資料，您把後面的資料補唸完，如戶籍地址等；資料吻合，即核對完成。」小藍這才驚覺，早已與台灣大哥大解約多年，對方還竟保留完整個資。

國家通訊傳播委員會（NCC）平台事業管理處契約與爭端調處科長王建棠表示，依照電信法授權管理規則，消費者對電信服務退租後一年內業者可保留其個資，一年後就應刪除。若違反特定目的、當初蒐集範圍，可罰五萬至五十萬元

轉載自《自由時報
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2015年9月4日 星期五

要怎麼在符合法規的情況下寄送電子報？

要怎麼在符合法規的情況下寄送電子報？

電子報,個資法,隱私權

為什麼要遵守個資法？

在許多新創企業，如 Uber、AirBnb 都在擴張時面臨到法律問題時，我們更應該謹慎的面對這個議題。如果你的選擇是遵守法律，則這個問題的答案不辯自明。我們的問題應該是，寄送電子報和個資法有什麼關係，又要如何遵守？

在許多其他國家，除了個資法 (privacy law) 以外，也有制定相關的反垃圾郵件法 (anti-spam law)，因此本篇會一併討論。

首先，我們會討論如何遵守這些法律，接著會提供幾個實際的作法，來協助你符合法律的規範。

兩個你必須認識的法律

個資法 (Privacy law)

在開始寄送電子報前，你必須從不同的管道收集客戶的資訊，不管是網路、實體店面，或是其他方式。在你收集的過程中，你的行為必須合乎個資法。

目前在許多國家都已經有法規針對收集個資的過程、保存和保護方式，為了進行電子報行銷而收集名單和這些法律息息相關。

英國和歐洲

英國和歐洲的個資法由資料保護法 (The Data Protection Directive) 和英國的資料保護法案 (The Data Protection Act 1998) 組成

根據資料保護法規定，個資必須在透明、法律許可和符合比例原則的情況下被收集。你必須獲得客戶許可的情況下收集個資，同時只能為特定明確的且合法的行為收集。例如，你必須明確告知你收集個資的原因是因為要寄送電子報給他。

這意謂著你只能收集被許可的相關數據，換句話說，如果他只許可你透過 email 聯絡，則你不應該同時收集他的電話號碼。

資料保護法同時也要求你必須安全的存放資料，同時讓你的客戶能存取這些資料，並告知是誰在收集這些資料。（例如，你是誰？你的聯絡資訊）

英國法律則在資料保護法案 1988 中重申了這些原則。

美國

美國並沒有整體的個資法，California privacy law (加州個資法)和歐洲和英國的法律十分相似。如果你有來自加州的顧客的話 (通常在走跨境電商的情況下都會有)，這會是你必須注意的。加州的法律要求你揭露：

●收集了什麼資訊
●在什麼情況下這些資訊可能會被和第三方共享
●客戶可以透過什麼管道追蹤，以檢視並對你擁有的資訊進行修改
●你的隱私權政策的生效日期，實施後是否有任何變更

這些法律意謂著，在你寄出電子報之前，你必須合法收集客戶資訊，並遵守隱私權政策。

因此，你必須準備一份 隱私權政策，你的隱私權政策應該要包含：

●你收集了什麼資訊
●為什麼收集
●你會用這些資訊做什麼
●你會如何保護這些資訊
●什麼情況下你會向誰揭露這些資訊
●你的客戶該如何修改或修正這些你擁有的資訊
●在有爭議的情況下，應該透過什麼程序解決問題

該怎麼做？

你必須確認你的隱私權保密政策能夠在夠顯眼的狀況出現，才能夠確保它的法律效益。

你肯定曾經看到過這樣的隱私權保密政策…

電子報,個資法,隱私權

這個方法稱為瀏覽生效法，法律上，這並不是一個確認客戶同意你的隱私權保密政策的好方法。如果你的網站上只有這個的話，是不夠的。

相對的，你應該使用點擊生效法，訂閱者必須點擊來表示同意。

電子報,個資法,隱私權

隱私權的議題差不多就到這，接著我們來看看反垃圾郵件法的部分。

反垃圾郵件法

在美國，反垃圾郵件法也稱做 CAN-SPAM，主要的要求包括：

●不使用偽造或誤導的表頭資訊
●不使用欺騙式的主旨
●揭露廣告信的本質
●告知收件者你的位置
●告知收件者如何取消訂閱
●及時回應取消訂閱的要求
●監控別人是否以你的名義做了什麼事情

英國的反垃圾郵件法也要求寄件者在寄送電子報時不得隱藏自己的身分；如果你是協助其他人進行行銷（通常是廣告公司），你不得隱藏他們的身分。

以大部分的反垃圾郵件法來說，只要對象還不是你的客戶，都必須經由他們明確表態後，才能向他們寄送。你可以在網站上提供他們的一個勾選框「我要收到這些電子報和優惠資訊」，這個部分和個資法的作法十分相似，都是由客戶主動同意。

更保險的情況下，你甚至可以寄出一封確認訂閱信，或是一封歡迎信來確認他的訂閱意願，並在電子報中註名他們會收到電子報的原因。

在英國，在滿足下列條件的情況下，即使客戶沒有表態，你也可以當作他們願意收到你的電子報，稱作 soft opt-in。

1.你必須是在「銷售產品或協商的過程中」取得這些資訊，這意謂著他們必須已經是你的客戶，或是產品的銷售已經進入了細節協商的階段，並同意他們的聯絡信箱作為後續的行銷使用。

2.你只能向這些客戶銷售「相似的產品或服務」。因此如果你的客戶為了接收旅遊資訊而註冊，則你不能向他們寄送推銷啤酒的廣告。

3.你必須提供寄送電子報的對象拒絕你再次使用這些聯絡資訊的權利，也就是提供取消訂閱的連結。

取消訂閱連結應該可以參考 Instagram 的範例

電子報,個資法,隱私權

透過修改你的電子報模板並確認你的訊息是誠實且不誤導時，你已經對反垃圾郵件法免疫了。

總結

當你願意遵守個資法和反垃圾郵件法時，並在電子報中做出改變時，你會獲得很許多正面的結果：建立客戶信任，並顯示出你將他們的需求放在第一。

同時，如果你尊重客戶的隱私權並讓他們取消訂閱，你將不會浪費時間和資源在寄送電子報給那些不想開信的人身上。

原文出處：電子豹-別人都在看的電子報
轉載自《dcplus 數位行銷實戰家
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2015年8月25日 星期二

偷情網站用戶自殺 公司懸賞捉拿黑客

偷情網站用戶自殺 公司懸賞捉拿黑客

來自加拿大警方的消息，在黑客公布偷情網站Ashley Madison的用戶信息後，有兩位該網站的用戶自殺。

加拿大警方今天在位於多倫多的警察總部舉辦新聞發佈會，通報該網站遭黑客攻擊後的警方調查進程。

加拿大警方負責人埃文斯表示，該偷情網站的母公司Avid Life Media將懸賞50萬加元追捕公開偷情網站Ashley Madison數據信息的個人和團伙。

據信該網站超過3300萬的用戶信息遭竊。

Ashley Madison是一家偷情網站，這家網站給用戶提供偷情和婚外戀的機會。

警方負責人埃文斯在談到這個名叫The Impact Team的黑客組織時說：「我要正告這個黑客組織，你們的行為是非法的，我們也不會容忍你們的做法。趕快警醒吧！」

警方
加拿大警方埃文斯表示，黑客行為屬非法，應該到警醒的時候了。

現金懸賞
在宣佈該偷情網站的母公司將懸賞追捕黑客後，埃文斯稱，這個黑客組織最初發佈的數據資料裏確實包括用戶的信用卡信息。

他說，警方調查人員相信這些信用卡信息只包括卡號的最後四位數字。

儘管如此，他呼籲被黑客公布的受害者應該去核查他們的信用卡帳戶。

他同時表示，這次黑客攻擊已經演變成一系列的犯罪行為，並導致更多人受到牽連。
他說：「有些犯罪組織已經開始實施網絡詐騙，聲稱自己能進入此次被黑客攻擊的偷情網站。」

他說：「公眾應該明白，如果點擊了那些鏈接，你的電腦將被裝上惡意軟件、間諜軟件、惡意廣告軟件和病毒。」

轉載自《BBC中文網
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