要怎麼在符合法規的情況下寄送電子報？

為什麼要遵守個資法？

兩個你必須認識的法律

個資法 (Privacy law)

●收集了什麼資訊

●在什麼情況下這些資訊可能會被和第三方共享

●客戶可以透過什麼管道追蹤，以檢視並對你擁有的資訊進行修改

●你的隱私權政策的生效日期，實施後是否有任何變更

●你收集了什麼資訊

●為什麼收集

●你會用這些資訊做什麼

●你會如何保護這些資訊

●什麼情況下你會向誰揭露這些資訊

●你的客戶該如何修改或修正這些你擁有的資訊

●在有爭議的情況下，應該透過什麼程序解決問題

該怎麼做？

反垃圾郵件法

●不使用偽造或誤導的表頭資訊

●不使用欺騙式的主旨

●揭露廣告信的本質

●告知收件者你的位置

●告知收件者如何取消訂閱

●及時回應取消訂閱的要求

●監控別人是否以你的名義做了什麼事情

1.你必須是在「銷售產品或協商的過程中」取得這些資訊，這意謂著他們必須已經是你的客戶，或是產品的銷售已經進入了細節協商的階段，並同意他們的聯絡信箱作為後續的行銷使用。



2.你只能向這些客戶銷售「相似的產品或服務」。因此如果你的客戶為了接收旅遊資訊而註冊，則你不能向他們寄送推銷啤酒的廣告。



3.你必須提供寄送電子報的對象拒絕你再次使用這些聯絡資訊的權利，也就是提供取消訂閱的連結。

總結